إيران تعلن أنها صنعت صواريخ باليستية “فرط صوتية”

اعلن قائد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية ان ايران صنعت صاروخ باليستي فرط صوتي (هايبرسونيك) لمواجهة منظومات الدفاع الجوي.

واضاف الادميرال امير علي حاجي زادة، ان هذا الصاروخ الجديد بامكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي ولا أعتقد أنه سيتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود قادمة.

وتابع قائلا “يستهدف هذا الصاروخ منظومات العدو المضادة للصواريخ ويعتبر قفزة كبيرة في الأجيال في مجال الصواريخ”.

يشار الى ان صواريخ فرط الصوتية (الهايبرسونيك) تشتهر بقدرتها العالية على المناورة أثناء الحركة؛ ويمكن لهذه الصواريخ تغيير مسارها أثناء التحرك بسرعة كبيرة وتجعل من الصعب تتبع حركتها والتنبؤ بها.

المصدر: وكالة فارس