رفعت ابراهيم البدوي: نطالب جميع قادة القوى والاحزاب بوقف التراشق الاعلامي الحاصل

لفت رئيس ندوة العمل الوطني رفعت ابراهيم البدوي الى اننا شهدنا تصاعدا للخطاب التحريضي وبلغة طائفية فيها اسفاف لم نعهده من قبل خلّف توتراً ملحوظا واحتقانا متبادلا في الشارع، الامر الذي يهدد بايقاظ الفتنة المقيتة وينذر بعواقب وخيمة لا تحمد عقباها على السلم الاهلي بين ابناء الوطن ان لم نقل بين ابناء المنطقة الواحدة والعياذ بالله.

واضاف البدوي في تصريح : نطلاقاً من مبادئ ندوة العمل الوطني القائمة على تشجيع التواصل و الحوار البناء بين مختلف القوى السياسية في لبنان وحرصاً منا على امن الوطن وعلى ديمومة السلم الاهلي فيه، نطالب جميع قادة القوى والاحزاب السياسية العاملة على الساحة اللبنانية بذل الجهود المطلوبة و تحمل المسؤولية الوطنية بوقف التراشق الاعلامي الحاصل وضبط المناصرين من كل الفئات والجهات والعمل على وأد الفتن وايقاف كل اشكال التحريض والتحريض المضاد درءا للمخاطر المحدقة بأمن الوطن وبالسلم الاهلي وذلك لمنع المتربصين من تتفيذ مآربهم الهدامة

وقال: ايها اللبنانيون إيّاكم والْفِتَنَ فإنّ وقع اللِّسانَ فيها مثل وقع السّيف…. حمى الله لبنان واللبنانيين من شر الفتن والمفتنين.