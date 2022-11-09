ماذا أعلنت “مياه لبنان الجنوبي” حول العمل بمنشآت نبع الطاسة؟

أعلنت مصلحة مياه لبنان الجنوبي في بيان لها الاربعاء انه “بعد حصولها على الموافقات اللازمة وصدور قرار قاضي الامور المستعجلة باستكمال الاعمال وفقاً للأصول وموافقة وزارة البيئة، تابعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أعمال بناء وصب المنشآت ضمن إطار مشروع تأهيل وتطوير وصيانة منشآت نبع الطاسة”.

واكدت المصلحة ان “الأعمال والاشغال الجارية حالياً قانونية وضمن حرم المنشآت التابعة للمؤسسة”، وتابعت ان “أي عمل او اعتداء أو ضرر يتسبب بوقف الأعمال أو تخريبها يعتبر اعتداءاً على منشأة عامة وتوقيفاً لعمل مرفق عام، وستتم ملاحقة المعتدين وفق الأصول والإجراءات القانونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام