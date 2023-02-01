“مياه لبنان الجنوبي”: استكمال أعمال مشروع تأهيل نبع الطاسة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2023 - 01:28

“مياه لبنان الجنوبي”: استكمال أعمال مشروع تأهيل نبع الطاسة

منذ 2 ساعة 31 January، 2023
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
لبنان

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان لها ان “فرقها الفنية في مشروع تطوير وتأهيل منشآت نبع الطاسة تستكمل أعمالها مع فيضان نهر مليخ في مجرى نبع الطاسة في اتجاه نهر الزهراني، الذي تزامن أيضا مع الفيضان الأولي وارتفاع منسوب المياه في حصرة نبع الطاسة”.

وتابع البيان “ستستكمل الفرق الفنية انجاز باقي مراحل المشروع تمهيدا للتشطيب النهائي وبدء الاستفادة من كميات المياه لتغذية القرى والبلدات وتأمين المياه للمواطنين، وفق الآليات والاجراءات التي تم الاتفاق عليها بين المؤسسة ووزارة البيئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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