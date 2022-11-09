أسعار ترتفع وسلع مضروبة.. من يحمي المواطن؟!

اكد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد المهندس طارق يونس ان اسعار السلع الاستهلاكية تتغير وفقا للعديد من العناصر وتحتاج الى تضافر جهود للرقابة كما اكد يونس في مقابلة له مع برنامج الخط الساخن ان التضخم في الاسعار ازمة عالمية وليست محلية.

وبدوره اعتبر عضو اصحاب السوبرماكت السيد يوسف حمود اثناء مشاركته في المقابلة نفسها ان سعر الصرف هو الاساسي في تغير او تضخم الاسعار والمواطن هو الضحية.

في جولة للزميلة ديما جمعة مع مراقبي وزارة الاقتصاد الى السوبرماركت تم التأكد من تطابق اسعار السلع على الرفوف مع صندوق الدفع.

وختام الجولة كانت في احد الدكاكين الصغيرة.

واكد المهندس يونس ان وزارة الاقتصاد تقوم بدورها في الرقابة وشرح كيف يتصدى المراقبون لهذه المهمة

وفي اطار الحديث عن المناطق الصعبة والتي تحظى بخصوصية امنية اكد المهندس يونس ان فرق عمل الوزارة تعمل بشكل جغرافي متوازن في كل لبنان رغم قلة عدد المراقبين.

كيف تعمل وزارة الاقتصاد بعدد مراقبين لا يتعدى الثمانين مراقبا ويستخدمون سيارتهم الخاصة؟ شرح مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ووجه تحية لهم على تفانيهم في العمل.

اما السيد يوسف حمود فقد تحدث عن دور السوبرماركت الكبرى في ضبط الاسعار وردع الغلاء الفاحش واستطرد بالحديث عن ازمة اختلاف سعر الصرف اليومي مما يعرض المؤسسات للخسارة.

وفي اطار الحديث عن قانون المنافسة وهل بالفعل نحتاج لهيئة المنافسة اوضح المهندس طارق يونس التفاصيل.

وفي الختام، اعتبر نقيب اصحاب السوبرماركت ان الجو التنافسي الموجود يعزز ضبط الاسعار وتحدث عن بعض من يستغل تغير سعر الصرف لرفع اسعار السلع كما تحدث عن مستوردي السلع الاستهلاكية.

المصدر: قناة المنار