أ ف ب: الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 8 2022 - 21:54

أ ف ب: الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين

منذ 2 ساعة 8 November، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة