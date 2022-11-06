نشاط لجان التكافل الاجتماعي لحزب الله في صيدا والجوار خلال تشرين الأول

عرضت لجان التكافل الاجتماعي لحزب الله في صيدا والجوار في بيان، “لواقع التقديمات الإجتماعية خلال شهر تشرين الاول، بحيث قدم الفرع الاجتماعي في المنطقة تقريره الشهري عن نشاط لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، والتي تعمل على توفير المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين، في حين شملت تلك التقديمات أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات ومخيمي عين الحلوة والمية ومية والفوار وصيدا القديمة وعددا من أحياء المدينة.

واضاف البيان: “إن عمل اللجان توزع في بلدات: عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، بنعفول، رومين، حومين التحتا، زيتا، قناريت، عزة، إركي وزغدرايا ، حيث تنوعت التقديمات الاجتماعية بين ادوية, ومعاملات حسم استشفاء وتوزيع حصص تموينية وغذائية ومحروقات ومساعدات مالية، وتغطية استشفاء إلى جانب تأمين عيادة عدد من المرضى وزيارة عائلات الشهداء , حل مشاكل وتقديم واجب العزاء ,

كما تضمنت التقديمات توزيع حلوى ,تنظيم ولائم ومأدب افطار , توزيع ألبسة, ترميم منزل, وتقديم مساعدات مالية دراسية, ودعم لوجستي للطلاب ، وحصص دراسية ، وتوزيع حليب اطفال, تأمين فرص عمل, تقديم ثلاث عربات اعاقة .

واحصت مجموع الأنشطة المذكورة ليصبح 1896 نشاطا استهدف 2733 مستفيدا بتكلفة إجمالية بلغت 3,245,685,000 ل.ل( ثلاثدثة مليارات ومئتين وخمسة وأربعون مليونا وستماية وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية ).

وشكر مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر لاصحاب الأيادي البيضاء “دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار”، داعيا إلى “الاستمرار في المساهمة في دعمها خلال الأشهر المقبلة للوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام