سيول تنشر 80 مقاتلة بعد رصد تحليق 180 طائرة حربية كورية شمالية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي تحليق 80 مقاتلة تابعة له، بعد رصد تحليق أكثر من 180 طائرة حربية حربية كورية شمالية.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إعلانها أن “كوريا الجنوبية نشرت 80 مقاتلة بعد رصد تحليق أكثر من 180 طائرة حربية كورية شمالية”.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الطائرات الحربية لجارتها الشمالية رُصدت بين الساعة 11 صباحًا والساعة 3 مساءً اليوم الجمعة بتوقيت كوريا الجنوبية، حيث حلقت فوق أراضي الجزء الشمالي من “خط العمل التكتيكي” والسواحل الشرقية والغربية لشبه الجزيرة الكورية.

المصدر: وكالة سبوتنيك