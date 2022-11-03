وسائل إعلام أوكرانية: اختراق حساب قائد قوات كييف في “إنستغرام”

أفادت صحيفة “سترانا “الأوكرانية يوم الخميس باختراق صفحة القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني على “إنستغرام”.

ووفقا للصحيفة فقد “تعرض حساب “إنستغرام” الخاص بالقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني للاختراق، وتم تغيير الصورة الشخصية لزالوجني، بصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يركب دبا”.

وأضافت الصحيفة “يوجد رابط لقناة “تيليغرام” الخاصة بالهاكر “جوكر”، الذي ذكر سابقا أنه ترك الكثير من “الهدايا” في أجهزة المسؤولين الأوكرانيين.

وتم كتابة منشور على صفحة زالوجني باللغة الأوكرانية: “نعم، أؤكد أن جوكر جمهورية دونيستك الشعبية قد تسلل إلى دلتا”.

وفي وقت سابق، أكد متسلل أوكراني يحمل اسم “جوكر”، انتقاله إلى جمهورية دونيتسك الشعبية من أوكرانيا، أن نظام دلتا للقيادة والسيطرة الخاص بالقوات الأوكرانية قد تم اختراقه.

وذكر أيضا أنه تم الكشف عن “كل” خطط القيادة العسكرية الأوكرانية ونقلها “إلى المكان الصحيح”. وأضاف “جوكر” أن “جواسيسه” يعملون في مكتب فلاديمير زيلينسكي، في جهاز الأمن والقوات الأوكرانية، وهناك العديد من “الهدايا” في أجهزتهم.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية