تداعيات أزمة الطاقة العالمية: بطاريات عملاقة لمواجهة الحر في كاليفورنيا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 13:44
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الرئيس ميشال عون في دردشة مع الإعلاميين: ليس ثمة نص دستوري يمنع استقالة الحكومة وهذا عرف ويمكن خرقه
الرئيس عون: الرئيس ميقاتي يتعاطى مع التيار الوطني الحر بمعايير مختلفة عن تلك التي يتعاطى بها مع الجهات السياسية الأخرى
اعلام العدو: اتفاق الترسيم مع لبنان هو اتفاق سريع تم تحت المسدس والتهديد وهو غير مناسب من ناحيتنا
السفارة الروسية في لبنان: نأمل أن يستفيد لبنان من اتفاق الترسيم وأن يعود إلى مسار التنمية والازدهار في أقرب وقت ممكن
مسيرات حاشدة في مختلف المحافظات الايرانية تنديدا بالعملية الارهابية الأخيرة في مدينة شيراز
الحرس الثوري الإيراني يحبط عملية إرهابية في شارع معالي آباد بمدينة شيراز
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في الاعتداء الصهيوني على سيارة قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس إلى شهيدين وجريح
حركة الجهاد الاسلامي تنعى الشهيدين عماد أبو رشيد ورمزي زبارة اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة بنابلس
حركة الجهاد الإسلامي: استمرار هذه الجرائم البشعة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا سيصعد من مواجهة الاحتلال
الرئيس الفرنسي يجري محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ويؤكد عزم بلاده تطوير العلاقات مع لندن في مجالات الدفاع والطاقة
وزارة الحرب الأميركية في إستراتيجيتها الشاملة: الصين تمثل التحدي الأساسي للولايات المتحدة
وزارة الحرب الأميركية: بكين هي المنافس الوحيد الذي يمتلك النية والقوة لإعادة تشكيل النظام الدولي
رئيس الوزراء الأرميني: وافقنا على إقامة علاقات مع أذربيجان على أساس المبادئ التي اقترحتها روسيا
مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية: نراقب استفزازات كوريا الشمالية بما فيها احتمال اجراء تجربة نووية
كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم السبت الساعة 8:30 مساءً يتناول فيها تفاصيل ملف ترسيم الحدود البحرية
تداعيات أزمة الطاقة العالمية: بطاريات عملاقة لمواجهة الحر في كاليفورنيا
منذ 2 ساعة
28 October، 2022
صفحات منوعة
-
علوم وتكنولوجيا
المصدر:
موقع المنار
الطاقة
بطاريات
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