إيطاليا.. قتيل و4 جرحى في هجوم داخل مركز تجاري في ميلانو

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، مساء الخميس، مقتل شخص وإصابة أربعة جراء هجوم بسكين داخل مركز تجاري في مدينة ميلانو ومن بين المصابين لاعب كرة القدم الإسباني المدافع بابلو ماري.

وقالت وكالتا “أنسا” و”ادنكرونوس” الإيطاليتان إن ثلاثة من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى نظرا لخطورة إصاباتهم.

ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بعد.

وأفادت المصادر بأنه من بين الأشخاص الذين هاجمهم الرجل كان لاعب كرة القدم الإسباني مدافع فريق مونزا الإيطالي والمعار من أرسنال الإنجليزي بابلو ماري.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي المتخصص بشؤون انتقالات اللاعبين، فإن بابلو ماري ليس وحده الذي تعرض للطعن، بل كان من بين ستة أشخاص مصابين.

وكشف رومانو أن بابلو ماري يرقد الآن في المستشفى، دون أن يكشف عن المزيد من تطورات حالته الصحية.

وحسب الشواهد الأولية، استبعد المحققون أن تكون هناك خلفية إرهابية للرجل منفذ الهجوم الذي يبلغ من العمر 46 عاما وهو إيطالي الجنسية.

وتمكن المارة أثناء الحادث من السيطرة على منفذ الهجوم بعد الجريمة داخل أحد المحلات، وفي أعقاب ذلك ألقت الشرطة الإيطالية القبض عليه.

المصدر: وكالات