الوفد اللبناني يرفض الدخول الى مقر اليونيفيل في الناقورة قبل انسحاب زوارق الاحتلال التي اخترقت المياه اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 16:14

الوفد اللبناني يرفض الدخول الى مقر اليونيفيل في الناقورة قبل انسحاب زوارق الاحتلال التي اخترقت المياه اللبنانية

منذ 1 ساعة 27 October، 2022
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