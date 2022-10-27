تقرير مصور | هوكشتاين يزور بيروت اليوم عشية توقيع الترسيم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 00:30

تقرير مصور | هوكشتاين يزور بيروت اليوم عشية توقيع الترسيم

منذ 4 ساعة 26 October، 2022
عاموس هوكشتاين
تقارير مصورة - لبنان

هوكشتاين في بيروت والخطوة الخطية الاخيرة في مشوار تعيين الحدود غدا في الناقورة.

المصدر: قناة المنار

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