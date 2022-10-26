محتجون دخلوا مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وناشدوا مديرها العام تأمين المياه لمنازلهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2022 - 14:00

محتجون دخلوا مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وناشدوا مديرها العام تأمين المياه لمنازلهم

منذ 1 ساعة 26 October، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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