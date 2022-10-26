المفتي قبلان: البلد بكل ما فيه يعاني من فوبيا الغموض والجمود والشلل

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان الاربعاء “لأننا على مسافة أيام من نهاية فترة الرئيس ميشال عون المطلوب بشدّة الإتفاق على حكومة اللحظة الأخيرة وحماية التوازنات الوطنية لأن البلد بكل ما فيه يعاني من فوبيا الغموض والجمود والشلل”.

ولفت المفتي قبلان الى ان “مفتاح البلد سياسي بامتياز ولا نريد دولة شغور ولا دولة نزيف سياسي ولا دولة رابح وخاسر”، وتابع “الحل بحماية العائلة اللبنانية من اللعبة الدولية وتأمين قوة الدولة سياسياً وسط مخاطر دولية تقترب من العتبة النووية”، وأضاف “يجب أن نضع لبنان بموقع الدولة القوية والرهان الكبير على حكمة الزعماء الوطنيين وحسابات هذه الأيام القليلة بحسابات وطن، فضياع لبنان حرام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام