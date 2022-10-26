قال رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال ارسلان “إعادة تنشيط عودة النازحين الى بلادهم يحقق الخطة التي أقرت في مجلس الوزراء وعمل عليها وزراء الحزب صالح الغريب ورمزي المشرفية وعصام شرف الدين”.

ولفت ارسلان الى ان ذلك “يثبت من جديد ما قلناه منذ البداية أن الموضوع متوقف على قرار سياسي لبناني متحرر من الضغوط الدولية وهو ما لم يكن متوافراً في السابق، علما أننا لقينا كل التنسيق والتعاون والتسهيلات المطلوبة من قبل الدولة السورية”.

وأضاف ارسلان “المهم اليوم أن يكون هناك قرار سياسي جدي وليس صوري حيث المطلوب تغليب المصلحة الوطنية بعيدا من مصالح الخارج، وهنا لا بد من شكر اللواء عباس ابراهيم المؤتمن على هذا الملف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام