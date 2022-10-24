انخفاض مؤقت للدولار.. على حساب من؟؟

اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانا اعلن فيه انه “بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة ببيع الدولار الأميركي حصرا إبتداء من يوم الثلاثاء القادم، علما انه لن يكون شاريا للدولار عبر المنصة من حينه وإلى إشعار آخر”.

بمجرد أن انتشر البيان انخفض سعر صرف الدولار الامريكي ما يقارب الخمسة آلاف ليرة لبنانية وتوالت التحليلات من قبل الخبراء والمراقبين للسوق اللبناني. علماً أن المصرف كان بالاساس يقوم ببيع الدولار الامريكي، فما الجديد الذي حمله البيان؟

هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها المصرف المركزي عبر بيانات وتعاميم، ولكن حتى هذه اللحظة لم يفعل أي خطوة حتى نهار الغد الثلاثاء، بحسب ما ذكر البيان.

فلماذا أصدر المصرف هذا البيان؟ وماذا فعل في الاسابيع الماضية؟

التفصيل مع الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية الدكتور حسن حمادة في مداخلة خاصة لموقع المنار..

المصدر: موقع المنار