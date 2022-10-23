توقيف شخصين ينشطان بسرقة الحديد من الأملاك العامّة والخاصّة

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه بعد توافر معلومات لهذه الشّعبة حول قيام مجهولين بسرقة الحديد من الأملاك العامّة والخاصّة في العديد من المناطق ضمن محافظة الشمال، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الى تحديد هويتَي شخصَين ينشطان بعمليات السّرقة المذكورة، وهما:

– أ. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)

– ف. ع. (مواليد عام 2004، لبناني)

وقد تبيّن أنه يوجد بحق الأول عدّة مذكّرات توقيف بجرائم تأليف عصابة، سرقة، مخدّرات، نشل، ضرب وإيذاء، مقاومة رجال السّلطة.

بتاريخ 15-10-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما بالجرم المشهود، في محلّة بيت زود – الضنية. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الحديد والخردة من الأملاك العامّة والخاصّة في العديد من مناطق الشمال.