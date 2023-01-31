جدول | جرائم القتل والسرقة عام 2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 11:20

جدول | جرائم القتل والسرقة عام 2022

منذ 34 mins 31 January، 2023
قوى الامن
لبنان

 صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

انخفضت نسبة الجرائم الهامّة في خلال عام 2022، وتراجعت عمّا كانت عليه في خلال عام 2021، وذلك على الرّغم من الأزمة الاقتصادية الحادّة في لبنان والتي ترخي بثقلِها على الأوضاع المعيشية لعناصر قوى الأمن الداخلي ضباطًا ورتباءَ وأفرادًا، فضلاً عن تدنّي قيمة رواتبهم، والنّقص في العديد، والحاجات اللوجستية، إلّا أنّ جهود عناصر هذه المؤسّسة الوطنية الجامعة لم تتراجع، وهي لن تتوانى عن ملاحقة المجرمين وتوقيفهم، ومستمرّة في القيام بواجباتها، مهما اشتدّت الأزمات وبلغت التضحيات.

 وفي هذا السياق، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جدولاً إحصائياً حول بعض الجنايات والجنح الهامة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سلب سيارات، سرقة موصوفة، نشل…) خلال العامين المذكورين، والذي يُستدل منه هذا التراجع، في حين ارتفعت عمليات النشل بمعدل 2,86 %. حيث جاءت النتائج على الشكل التالي:

جدول

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