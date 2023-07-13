انفوغراف | لبنان.. تراجع ملحوظ في مختلف الجرائم خلال النصف الأوّل من العام الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2023 - 09:42

انفوغراف | لبنان.. تراجع ملحوظ في مختلف الجرائم خلال النصف الأوّل من العام الحالي

منذ 52 mins 13 July، 2023
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لبنان

شهدت مختلف الجرائم في لبنان تراجع ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة “جدولاً إحصائياً حول بعض الجرائم الهامّة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سرقة موصوفة، نشل…) المرتكبة خلال النّصف الأوّل من العام 2023 (كانون الثّاني، شباط، آذار، نيسان، أيار وحزيران)، بحيث يوضح تراجعاً ملحوظاً مقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم”، مشيرة إلى أنه “جرى توقيف في خلال هذه الفترة 6,279 شخصًا”.

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وأكدت المديريّة العامّة أنّه على الرّغم من الظّروف الصّعبة التي يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصرها على أهبّة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللّبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللّبنانية، ذلك بالتّعاون والتّنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنيّة، وهي تدعوهم إلى التّحلي بروح المسؤولية من خلال التّعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارئ 112، وأن يحرصوا كلّ الحرص على تطبيق القوانين النّافذة واحترامها، فالأمن مسؤوليّة مشتركة.

المصدر: موقع المنار

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