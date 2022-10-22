زحمة سير يومية في الضاحية الجنوبية لبيروت: الأسباب والتداعيات

تابع برنامج الخط الساخن على قناة المنار ازمة زحمة السير ضمن الضاحية الجنوبية وتعرض للاسباب والتداعيات عبر استضافة النقيب علي فران – قائد شرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الذي اكد ان الضاحية تمتد على مساحة جغرافية لا تتعدى ال18 كلم متر مربع يقطن فيها ما يزيد عن ال800 الف نسمة وفيها العديد من المؤسسات يقصدها يوميا ما يزيد عن المليون سيارة مما يشكل ضغطا فعليا على حركة المرور.

في جولة صباحية للزميلة ديما جمعة على بعض الطرقات ضمن الضاحية الجنوبية اكد السائقون ان الزحمة في اوقات الذروة اصبحت مرهقة ومضيعة لاوقاتهم.

وكما جرت العادة في برنامج الخط الساخن تواصل العديد من المشاهدين للحديث مباشرة على الهواء ونقل شكواهم بهدف متابعتها حيث تحدث احد المتصلين عن محاضر الضبط واهميتها لردع المخالفين ومنعهم من تجاوز القانون وركز على دور شرطة البلدية في ضبط السير وذكر بالخصوص بلدية برج البراجنة التي اعتبرها مقصرة.

ومباشرة كان الرد من المحامي عاطف منصور – رئيس بلدية برج البراجنة الذي شرح للمتصل كيفية عمل عناصر الشرطة وعملهم ليلا نهارا لتنفيذ خطة السير وضبط المخالفين.

المصدر: قناة المنار