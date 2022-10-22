الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي وريف دمشق الجنوبي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2022 - 00:06

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي وريف دمشق الجنوبي الغربي

منذ 26 mins 21 October، 2022
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