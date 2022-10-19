بوتين يعلن حالة الحرب في المقاطعات الأربع التي انضمت إلى روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الحرب في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الروسي، قال بوتين إنه “وقع مرسوما باعلان حالة الحرب في دونباس (في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) وخيرسون زابوروجيه”. ولفت إلى أنه “منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية الأربعة لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية”.

وقال الرئيس الروسي إنه أوعز بإنشاء مجلس خاص برئاسة رئيس الوزراء ميشوستين لتنسيق العمل بهدف مزيد من ضمان الأمن. وأضاف “نعمل على حل المهام المعقدة والواسعة النطاق لضمان أمن روسيا وحماية شعبها”.

وأكد أن “نظام كييف يرفض أي عرض للتفاوض ويستمر في قصف المدنيين”، مشددا على أنها “تقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم”.

المصدر: قناة المنار +وكالات