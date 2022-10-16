تقرير مصور | لبنان ينتظر إعادة تفعيل آلية العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين

ينتظر لبنان اعادة تفعيل آلية العودة الطوعية والامنة للنازحين السوريين حيث من المرتقب ان تنطلق اول قافلة قبل نهاية الشهر الحالي.

واكتمل المشهد لبنانيا لاعادة تفعيل العودة الطوعية للنازحيين السوريين الى ديارهم، الامور تشي ان الايام الفاصلة حتى نهاية تشرين الاول قد تشهد انطلاق اول الدفعات والتي تضم الفاً وستمئة نازحاً تنتظر الاجوبة السورية بشأنهم.

خطة لبنان بالعودة الطوعية ، تقابلها حملة غربية تقودها منظمات اممية ودولية هدفها العرقلة والفرملة.

لا ينتظر لبنان ضوءً اخضراً من احد لاستئناف قوافل العودة الى سوريا، موقف لبنان هذا الذي عبر عنه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مؤخراً يؤكد على الجدية اللبنانية في هذا الملف بعد تبعات اقتصادية متراكمة جراء ازمة النازحين خلال السنوات الماضية، فيما قد يشكل الاهمال الاممي للاجئين في مخيماتهم مع ما رافقه من تفشي لوباء الكوليرا دافعاً اضافياً لزيادة حافزية الاف النازحين بالعودة الى ديارهم وبلدهم الام.

المصدر: المنار