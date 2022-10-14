بالفيديو | تجمع حاشد في طهران بمناسبة المولد النبوي يدين الإساءة إلى القرآن والمحجبات

شهدت ساحة ولي العصر وسط العاصمة طهران تجمعاً حاشداً بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية والتنديد بأعمال الشغب التي جرت في ايران مؤخرا.

وتوافد الاف الايرانيين من مختلف مناطق العاصمة إلى ساحة ولي عصر وسط طهران، بعد أداء صلاة الجمعة احتفالا بذكرى مولد نبي الرحمة وأسبوع الوحدة الإسلامية.

وندد المشاركون في المسيرة بأعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة والإساءة للمقدسات الإسلامية التي شهدتها بعض المناطق من ايران ومن يقف خلفها. وكما رددوا شعارت أكدو فيها على الوحدة بين جميع أطياف الشعب الايراني ووقوفهم خلف نظام الجمهورية الإسلامية وقيادتها.

وهذا الاجتماع يحمل رسائل مختلفة منها: التأكيد والثبات على القيم والمبادئ الاسلامية، وادانة الاساءة الى المقدسات الاسلامية وللقرآن الكريم والاساءة للمحجباب.

وحضر الاحتفال حشد كبير من أهالي طهران حيث انشدت الاناشيد الدينية وتم توزيع الحلوى على المشاركين في الاحتفال. وشهدت ايران اليوم احتفالات وتجمعات عديدة خاصة في مدينتي مشهد وقم المقدستين في هذه المناسبة الكريمة.

المصدر: وكالة تسنيم + وكالة مهر