تقرير مصور | حكومة العدو تناقش الورقة الاميركية واعلامه يؤكد انتصار لبنان

أفادت وكالةُ رويترز بأنّ كبارَ وزراءِ الحكومةِ الصهيونية يدعون للموافقةِ على اتفاقِ ترسيمِ الحدودِ البحرية معَ لبنانَ بشكلٍ عاجل.

ويأتي ذلك، بعدَ جلسةٍ للكابينات الصهيوني عُقدت اليومَ لبحثِ الورقةِ الاميركيةِ للترسيم البحري معَ لبنان وانتهت بالمصادقةِ عليها وفقَ الاعلام العبري.

وحول تطورات هذا الملف في الجانب الصهيوني قال محرر الشؤون العبرية في قناة المنار حسن حجازي:









وتعاطى اعلامُ العدو معَ تطوراتِ ملفِ الترسيم على قاعدةِ انَ لبنانَ قد انتصر في هذه الجولة معَ الاشارةِ الى الدورِ الكبير لخطابِ الامين العام لحزب الله في تحقيقِ ذلك.





اعلام العدو يعتبر ان لبنان قد انتصر في هذه الجولة بسبب الدورِ الكبير والحاسم لخطابِ الامين العام لحزب الله

في الجانب اللبناني، أكّد رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون أنّ إنجازَ اتفاقيةِ ترسيمِ الحدودِ البحريةِ سيمكّنُ لبنانَ من استخراجِ النفطِ والغاز.

وخلال استقباله وفداً من نقابةِ المهن البصرية في قصر بعبدا اعتبر الرئيسُ عون أن الاتفاقَ هو هديةٌ للشعبِ اللبناني بكلِّ فئاتِه ، ومن شأنه انتشالُ لبنانَ من الهاويةِ التي أُسقط فيها نتيجةَ عدم ِتغيير ِطريقة ِالحكم ِلسنوات ٍوالهدر ِالذي شاب َعمل َالمؤسسات ِوالإدارات ِالعامة.

وأكّد رئيسُ الجمهورية على ضرورةِ محاسبة ِالمسؤولين َعن سرقة ِالأموال ِالعامة ِالذين كُشفت مسؤوليتُهم من خلال التحقيق القضائي، من جهة أخرى، كشف الرئيسُ عون أن عمليةَ إعادة ِالنازحينَ السوريين إلى بلدهم ستبدأُ الأسبوعَ المقبلَ وعلى دُفعات.

وبعد لقائه رئيس الجمهورية، شدد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض على اهمية مباشرة العمل بالتنقيب في حقل قانا بعد انجاز ملف الترسيم.

المصدر: قنناة المنار