الشيخ ياسين: التهويل الإسرائيلي بالحرب يدفعنا أكثر للتمسك بسلاح المقاومة

أكد رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين الجمعة أن “لبنان يخوض حربا ضروس فيما يتعلق بترسيم الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة”.

وأشار الشيخ ياسين الى أن “استمرار وحدة الموقف اللبناني والإعتماد على الثلاثية الألماسية الجيش والشعب والمقاومة، سيوصلنا إلى إنتصار كبير على العدو، ويظهر سخف العنتريات الصهيونية التي لا تخرج عن كونها صراعا إنتخابيا داخل الكيان”.

وتابع الشيخ ياسين ان “التهويل الإسرائيلي بالحرب يدفعنا أكثر للتمسك بسلاح المقاومة الذي كما فرض التفاوض الجدي سيفرض الإنتصار الحتمي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام