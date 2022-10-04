حمية يلتقي وزير المواصلات القطري في كندا :الاتفاق على إيفاد بعثة تقنية إلى لبنان تستكشف امكانية استثمار الشركات القطرية في المرافق والقطاعات التي تعنى بها الوزارة

على هامش مشاركته في الاجتماع الحادي والاربعين لمنظمة الطيران المدني الدولية ICAO ، عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية، اجتماعاً مع وزير المواصلات القطري السيد جاسم بن سيف السليطي، وذلك بحضور مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية القطرية السفير علي خلفان المنصوري والمكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني محمد فالح الهاجري.

وحضر اللقاء عن الجانب اللبناني أيضاً ، كلاً من المدير العام للمديرية العامة للطيران المدني المهندس فادي الحسن ، قنصل لبنان في مونتريال-كندا طوني عيد، رئيس مصلحة الملاحة الجوية كمال ناصر الدين ، ورئيس مصلحة سلامة الطيران د. عمر قدوحة .

وتناول الوزيران حمية والسليطي سبل وآفاق التعاون بين البلدين، وخصوصا في المجالات التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان ، سواء في قطاع المرافئ والمواصلات والنقل وخدمات النقل الجوي وكذلك في اخر المستجدات على صعيد قطاع الطيران المدني .

وتطرق الجانبان إلى موضوع إعادة مرفأ بيروت وأخر المستجدات على هذا الصعيد ، وقد تم الاتفاق بين الجانبين على ارسال بعثة تقنية قطرية إلى لبنان – وذلك قبل الاجتماع التالي للوزيرين – ، تجول على مختلف المرافق ذات الاهتمام المشترك ،و للإطلاع عن كثب حول إمكانية قدوم الشركات القطرية للاستثمار في المرافق والقطاعات الخاضعة لنطاق صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان.

المصدر: بريد الموقع