الأحد   
   05 07 2026   
   20 محرم 1448   
   بيروت 00:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    بالفيديو | عدد مستخدمي مترو طهران يتجاوز 3 ملايين حتى الساعة 21:00 حيث نفّذ مترو طهران 1798 رحلة نقل للركاب

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      ايران | نخالة: مجاهدو فلسطين يشاركون في مراسم وداع الشهيد السيد الخامنئي حفظا للعهد

      ايران | نخالة: مجاهدو فلسطين يشاركون في مراسم وداع الشهيد السيد الخامنئي حفظا للعهد

      تقرير مصور | طهران تحتضن مؤتمر “الإمام الخامنئي.. قائد المقاومة الخالد” بحضور حاشد

      تقرير مصور | طهران تحتضن مؤتمر “الإمام الخامنئي.. قائد المقاومة الخالد” بحضور حاشد

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 4\7\2026

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 4\7\2026