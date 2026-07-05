ايران | نخالة: مجاهدو فلسطين يشاركون في مراسم وداع الشهيد السيد الخامنئي حفظا للعهد

أكّد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد نخالة، أنّ مجاهدي فلسطين يشاركون في مراسم وداع الإمام الشهيد القائد الامام السيّد علي الخامنئي، وفاءً لروحه الطاهرة، وحفظاً للعهد، معبراً عن ثقته بأنّ دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لفلسطين سيستمر حتى تحقيق النصر.

وفي تصريح له على هامش مشاركته في مراسم وداع الإمام الخامنئي، قال نخالة، إنّ الإمام الشهيد الخامنئي كان قائدًا مميّزًا وعزيزاً أحبّ فلسطين وأحبّه الفلسطينيون.

وأكّد نخالة انّ المقاومة مستمرّة، وأنّ شهادة الإمام الخامنئي، ستكون نصراً للمسلمين والمجاهدين في فلسطين وكل الأمّة.

وشدّد نخالة على أنّ الجمهورية الإسلامية في ايران، بقيادتها، كانت على الدوام داعمةً ومساندةً للشعب الفلسطيني، وستبقى كذلك، وأنّ دعم الثورة الإسلامية لفلسطين هو خط الإمام الخميني والإمام الخامنئي، وسيستمر حتى تحقيق النصر، إن شاء الله.

المصدر: وكالة يونيوز