الصحة في غزة: 16 شهيدًا و16 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، وصول 16 شهيدًا و16 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، في ظل استمرار تداعيات العدوان وصعوبة الوصول إلى عدد من الضحايا.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات توزعوا بين ستة شهداء جدد، وشهيد متأثر بجراحه السابقة، وتسعة شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض.

وأكدت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,090 شهيدًا و173,553 مصابًا.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 1,066 شهيدًا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3,445 إصابة، في حين سجلت طواقم الإنقاذ 797 حالة انتشال.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام