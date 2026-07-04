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    وزير العمل محمد حيدر زار سرايا صيدا في اطار الجولة الجنوبية على محافظتي الجنوب والنبطية لتفقدها والاطلاع على الاضرار التي لحقت بها جراء العدوان الاسرائيلي

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