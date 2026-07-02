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    عربي وإقليمي

    شهيد متأثرًا بإصابته وقصف إسرائيلي شرقي غزة

      واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات النسف والقصف وإطلاق النار في أرجاء متفرقة من القطاع.

      وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن هشام خالد حمد، من سكان رفح جنوبي قطاع غزة، متأثرًا بإصابته التي أُصيب بها قبل عام.

      وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع، بينها حي التفاح شرقي مدينة غزة، ومحيط مفترق السنافور، إلى جانب شمالي وشرقي مخيم البريج وسط القطاع.

      ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف شرقي خان يونس.

      وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

      ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1045 شهيدا، إضافة إلى 3380 مصابا، إلى جانب تسجيل 786 حالة انتشال.

      كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,058 شهداء و173,488 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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