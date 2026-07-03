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    عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي: المشاركة الملحمية للشعب الإيراني في مراسم وداع وتشييع الإمام الشهيد ستفرض اليأس على القادة الحاليين لأميركا

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