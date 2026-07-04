إعلام العدو: مشاركة الملايين في تشييع الإمام الخامنئي «إصبع في عين أميركا»

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن مشاركة الملايين في تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الشهيد علي خامنئي «مظاهرة قوة وإصبع في عين الولايات المتحدة، تعلن من خلالها إيران أن ثورتها لا حدود لها».

وذكرت الصحيفة أنّ ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفى الأنباء التي نقلتها صحيفة «نيويورك تايمز» عن أن إسرائيل خططت لاغتيال كبار المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي ومحمد باقر قاليباف خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة.

من جهتها، نقلت شبكة «سي إن إن» عن الرئيس السابق لفرع إيران في المخابرات العسكرية الإسرائيلية داني سيترينوفيتس، إن هناك تهديدات يدرسها الإيرانيون من الجو والبر خلال الجنازة، مضيفاً أن الإيرانيين لا يريدون المخاطرة ولذلك أحكموا الحراسة على كل شيء.

وأشار إلى أن ظهور العديد من المسؤولين مثل قائد الحرس الثوري الإيراني في الجنازة يشير إلى أن الإيرانيين واثقون من إجراءاتهم الأمنية على الرغم من معرفتهم بالمخاطر.

ترامب: قرّرنا تعليق المفاوضات لأسبوع

في سياق متصل، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنّ واشنطن قرّرت تعليق المفاوضات مع طهران لمدة أسبوع لإتاحة إقامة جنازة خامنئي، التي انطلقت رسمياً في إيران. وأشار إلى أنّ القرار جاء في إطار ما وصفه بـ«المهلة» التي منحتها واشنطن لإيران، قائلاً: «إنهم يريدون التسوية بشدة، لقد منحناهم إجازة لمدة أسبوع لإقامة جنازته لأننا لطفاء».

إيران تعلن انتهاء استقبال الضيوف الأجانب

وفي إيران، أعلن القائم بأعمال شركة المطارات الإيرانية انتهاء عمليات إرسال واستقبال الضيوف الأجانب المشاركين في مراسم أداء تحية الوداع للشهيد خامنئي.

المصدر: إعلام العدو