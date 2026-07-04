قائد البحرية في الحرس الثوري: الانتقام الإلهي من أمريكا و”إسرائيل” ليس ببعيد

أعلن قائد البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي أزمائي أنه “أنا وجميع المحاربين البواسل في البحرية التابعة للحرس الثوري وحماة مضيق هرمز الاستراتيجي، نتعهد أمام الله أننا، باتباعنا لمبادئ الشهداء، سنواصل مسيرة قائد الأمة الشهيد بقوة وثبات، ونأمل بثقة أن الانتقام الإلهي من أمريكا الإرهابية والكيان الصهيوني غير الشرعي ليس ببعيد، وأن راية الحق ستظل مرفوعة على قمة الشرف والسلطة على يد خليفته الصالح وحامٍ لهذا الزمان”.

وتابع “اليوم، لا نودعه، بل نجدد ولاءنا لمبادئه، وثباته، وإيمانه، وللطريق الممتد من صدره إلى آفاق المستقبل المشرقة”، مضيفاً “ذلك العبد الصالح والمجاهد في سبيل الله، كرّس حياته لنصرة الحق، والدفاع عن كرامة الأمة الإسلامية، وحماية مبادئ الإسلام النقي الذي أنزله محمد صلى الله عليه وسلم. بإيمانٍ راسخٍ وبصيرةٍ نافذةٍ وثباتٍ لا يتزعزع، وقف في وجه الكفر والكبرياء، وخلّد اسمه بين عظماء هذه الأرض”.

كما قال “اليوم، ننعي ببالغ الحزن والأسى رحيل شخصيةٍ عظيمةٍ استشهدت على يد أشرّ الناس وأكثرهم فسادًا على وجه الأرض؛ أناسٌ عميانٌ خافوا من سلطانه الروحي، وقوة فصاحته، وعمق فكره، ولأنهم لم يطيقوا نور إيمانه وبصيرته، ارتكبوا هذه الجريمة البشعة. ينبغي لهؤلاء الأكراد المتغطرسين وأتباعهم المدربين أن يعلموا أنهم بهذا العمل الدنيء لم يخلقوا عقبة في طريق الحقيقة فحسب، بل أهانوا أنفسهم وأدانوا أنفسهم أكثر من ذي قبل في صفوف أشرار التاريخ، في مواجهة العدالة الإلهية، وفي مواجهة الغضب الساحق والانتقام القاسي لهذه الأمة”.

المصدر: موقع المنار