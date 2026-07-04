قائد البحرية في حرس الثورة: بإيمانٍ راسخٍ وبصيرةٍ نافذةٍ وثباتٍ لا يتزعزع وقف في وجه الكفر والكبرياء وخلّد اسمه بين عظماء هذه الأرض