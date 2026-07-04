وزارة الإعلام الإيرانية بمناسبة مراسم وداع وتشييع القائد الشهيد: ارتكب العدو الصهيوني الأمريكي الظالم أكبر جريمة ومؤامرة إرهابية في التاريخ المعاصر في هذه الكارثة العظيمة