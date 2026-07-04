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    وزارة الإعلام الإيرانية بمناسبة مراسم وداع وتشييع القائد الشهيد: ارتكب العدو الصهيوني الأمريكي الظالم أكبر جريمة ومؤامرة إرهابية في التاريخ المعاصر في هذه الكارثة العظيمة

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