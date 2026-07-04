غروسي: وصول مفتشي الوكالة العاجل إلى المواقع الإيرانية مرهون بمفاوضات واشنطن وطهران

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية مرهون بسير المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وأضاف: “حتى الآن، لم يتسنَّ لنا الوصول ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى إدراك أن هذه المسألة باتت، إلى حدٍّ ما، مرتبطة بل تعتمد على المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ومذكرة التفاهم”.

وأضاف: “لم نصل بعد إلى المرحلة التي نعرف فيها متى سيحدث ذلك تحديداً، وآمل ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً. يجب أن يكون لدينا حق الوصول الآن”.

واعترف غروسي بأنه “واقعي” ويدرك الترابط بين الملفين، معرباً عن أمله في أن تتسارع وتيرة المحادثات التي انطلقت قبل أسبوعين في مدينة بورغنشتوك السويسرية.

وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو، تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير. كما تحدد المذكرة الإطار الزمني لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.

وعقب الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025، قيّدت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووصولها إلى المنشآت النووية، مؤكدةً أن جميع القرارات المتعلقة بالتعامل مع الوكالة من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية