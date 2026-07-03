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    تقارير مصورة

    عون يستقبل تجمع الجامعات في لبنان ويعرض معهم ملفات القطاع التعليمي

    استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، في قصر بعبدا، وفدًا من تجمع الجامعات في لبنان، حيث جرى البحث في عدد من الملفات المتعلقة بقطاع التعليم العالي وشؤونه.

    كما التقى الرئيس عون نقيب الأطباء الدكتور إلياس شلال على رأس وفد، واستقبل أيضًا الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ مع وفد مرافق، حيث تناولت اللقاءات آخر التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

    وفي إطار متابعته لعمل الوزارات، استقبل رئيس الجمهورية وزير الاتصالات شارل الحاج، الذي أطلعه على ما أُنجز من الأولويات في الوزارة، إضافة إلى خطة إعادة تأهيل شبكات الاتصالات في جنوب لبنان، والتي تعرضت لأضرار نتيجة العدوان الإسرائيلي.

    المصدر: موقع المنار

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