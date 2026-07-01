تقرير إدارة مخاطر الكوارث..

أصدرت “وحدة إدارة مخاطر الكوارث” في السرايا الحكومي في لبنان الاربعاء التقرير الاسبوعي للوضع الراهن.

وأعلن التقرير ان “العدد الإجمالي لمراكز الإيواء المستمرّة في العمل: 420 (220 مركز إيواء تم إغلاقه منذ تثبيت وقف إطلاق النار)

-العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 46,341 (134,534 نازح حتى 10 حزيران 2026)

-العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 12,043.

-الأعمال العدائيّة: 25,783

-الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد التراكمي حتى مساء أمس):

-الشهداء: 4,297، الجرحى: 12,196.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام