لبنان

النائب حسن مراد يستقبل وفدًا من حزب الله وتأكيد على تطبيق اتفاق الطائف وحماية الأمن القومي العربي

استقبل الأمين العام لحزب الاتحاد النائب حسن مراد في مكتبه، بحضور نائب الأمين العام أحمد مرعي، وفدًا من حزب الله برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي، يرافقه النائب علي مقداد، والدكتور علي ضاهر، وحسن ياسين، وخضر رسلان، وسعيد نصر الدين.

وقد تداول الطرفان آخر المستجدات السياسية، لا سيّما ما يشهده لبنان من اعتداءات وضغوط صهيونية، واحتلال إسرائيلي، ومنها النقاط الخمس ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من بلدة الغجر.

وقد أكّد الطرفان خلال الاجتماع أهمية العمل على تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وإلزام العدو الصهيوني بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، كما تنصّ القوانين والأنظمة والشرائع الدولية.

كما بحث الطرفان الوضع الداخلي اللبناني وضرورة تطبيق كامل اتفاق الطائف، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية والإدارية، واعتماد نظام انتخابي يقوم على أساس المواطنة، وتصحيح التمثيل السياسي من خلال جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة أو دائرة موسعة من خارج القيد الطائفي، وفق مبدأ النسبية، وتعزيز علاقات لبنان العربية بما يُحصّن الأمن القومي العربي في مواجهة المشاريع الصهيونية، ودعم قضية فلسطين ونُصرة غزة، وفكّ الحصار عنها ورفض تهجير شعبها، باعتبارها قضية تمسّ الأمن القومي العربي الذي يحتاج إلى التضامن والتنسيق.

واعتبر الطرفان أن لا سلام في المنطقة من غير استرجاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وأنّ محاولات زرع الشقاق بين أبناء الشعب الواحد وبين المكونات الوطنية والاقتتال فيما بينها هو هدف صهيوني لتعميق واقع الانقسام العربي، يتجاوز اتفاق سايكس بيكو، الذي يشكّل ضمانًا للتفوّق الصهيوني على حساب وحدة مجتمعاتنا الوطنية.

المصدر: موقع المنار