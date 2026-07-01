حركة النصر عمل: نجدد رفضنا اتفاق التنازل عن السيادة ونقف إلى جانب المقاومة الاسلامية

اعتبرت حركة “النصر عمل” في بيان، أنه ” في الأول من تموز العام ١٩٩١ سلم أبطال جيش التحرير الشعبي – قوات الشهيد معروف سعد أمانة جبهة البطولة والمقاومة في لبعا – عين المير – كفرفالوس، إلى الجيش اللبناني، بعد ست سنوات ونيف من تصديهم وقتالهم للعدو الصهيوني وعملائه في ميليشيات لحد على تلك الجبهة”.

وأضافت:” للمناسبة، نحيي أبطال جيش التحرير الشعبي – قوات الشهيد معروف سعد قيادة وضباطاً وجنوداً، والأحزاب والقوى الوطنية الذين واجهوا الاحتلال وعملائه على تلك الجبهة وكل جبهات القتال ضد العدو، وننحني أمام عظمة شهداء جيش التحرير الشعبي وكل الشهداء حيث أيعنت دماؤهم نصراً وتحريراُ. التحية إلى مؤسس الجيش الشعبي الرمز الوطني الكبير الراحل مصطفى معروف سعد الذي نفتقده اليوم قائداً وطنياً عروبياً مقاوماً صلباً”.

تابع: ” نستذكر بطولات – قوات الشهيد معروف سعد- لنسترجع زمناً نضالياً جميلاً كان فيه للقضية قيمة ومعنى ونقاءها التحرري الوطني”، وأكدت الحركة “اننا سنبقى أوفياء لدماء الشهداء ونحفظ المقاومة ضد العدو أي كانت هويتها وعقيدتها”.

وأعلنت الحركة وقوفها إلى جانب المقاومة الإسلامية البطلة التي يُسطر مجاهدوها ملاحم العز والفداء دفاعا عن أرضنا وشعبنا وسيادتنا وكرامتنا في ظل تآمر سلطة الخيانة والعمالة التي بتوقيعها للإتفاق الإطاري المَذَلة باعت أرضنا وسيادتنا وشرعت الإحتلال ومنحته ضوءً أخضر للإستمرار في ذبح شعبنا”.

ختم: “نجدد رفضنا للاتفاق الإطاري الذي هو اتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام