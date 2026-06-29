الإثنين   
   29 06 2026   
   14 محرم 1448   
   بيروت 11:41
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    الذهب يهبط مع صعود النفط بفعل التوتر الأمريكي الإيراني

      تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، إذ ارتفعت أسعار النفط على خلفية تجدد التوتربين الولايات المتحدة ‌وإيران، في حين زادت الضغوط على المعدن بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

      وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4067.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش. وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب/ أغسطس 0.4 بالمئة إلى 4081.20 دولار.

      ارتفعت أسعار النفط يوم ‌الاثنين بعد تبادل الضربات لأيام بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، ‌وهو ما سلط الضوء على هشاشة اتفاق إنهاء الحرب المؤقت بينهما وأبطأ مرة أخرى تدفق شحنات الطاقة عبر مضيق ‌هرمز.


      وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي إلى أن المتعاملين يتوقعون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام، مع تبنيهم احتمالات بنسبة 77 بالمئة تقريبا لحدوث زيادة في كانون الأول/ ديسمبر.


      وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 58.49 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1620.15 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1204.25 دولار.

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      أمريكا | الذهب يتجه نحو تكبد خسارة للأسبوع الرابع على التوالي..

      أمريكا | الذهب يتجه نحو تكبد خسارة للأسبوع الرابع على التوالي..

      الذهب يتجه نحو الخسارة للأسبوع الرابع على التوالي وسط ارتفاع الدولار

      الذهب يتجه نحو الخسارة للأسبوع الرابع على التوالي وسط ارتفاع الدولار

      الذهب ينخفض قرب أدنى مستوى في 7 أشهر مع ارتفاع الدولار

      الذهب ينخفض قرب أدنى مستوى في 7 أشهر مع ارتفاع الدولار