أمريكا | الذهب يتجه نحو تكبد خسارة للأسبوع الرابع على التوالي..

يتجه الذهب، نحو تكبد خسارة للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما ظل السعر دون ⁠مستوى 4000 دولار للأونصة مع صمود الدولار والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أسرع لكبح التضخم.

بحلول الساعة 02:47 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب ⁠في المعاملات الفورية 0.9% إلى 3991.49 دولاراً للأوقية (الأونصة). وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 1% عند 4007.30 دولار.

وعلى مدار الأسبوع، يتجه الذهب لتسجيل خسارة نسبتها 4% بعد أن انخفض يوم الأربعاء إلى ما دون مستوى 4000 دولار الرئيسي للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وقال كلفن وانج كبير محللي ⁠السوق لدى أواندا: “أدى التغيير السريع في توقعات السياسة النقدية الأميركية المائلة للتشديد ‌إلى خلق زخم صعودي قوي للدولار، ما أدى في النهاية إلى هذا الانخفاض الكبير في أسعار الذهب”.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أقوى مستوياته ⁠منذ مايو/أيار 2025 في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، ما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع وانج أن التصحيح الذي يشهده الذهب على مدى عدة أشهر، منذ ‌بلوغه ⁠أعلى مستوياته على الإطلاق في أواخر يناير/ كانون الثاني، سيستمر نحو مستوى 3400 دولار على الأمد الطويل.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 29% عن أعلى مستوياتها عند 5594.82 دولاراً في 29 يناير/ كانون الثاني، إذ أدى التضخم الناجم عن الحرب على إيران إلى تصاعد التوقعات برفع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس الخميس أن التضخم في الولايات المتحدة واصل الارتفاع في مايو/ أيار ⁠متجاوزاً عتبة 4% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، تماشياً مع توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يميل إلى فقدان جاذبيته حين تكون أسعار الفائدة مرتفعة، ل⁠كونه من الأصول التي لا تدر عائداً.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع ⁠المتعاملون رفع أسعار الفائدة الأميركية ثلاث مرات هذا العام، مع احتمال نسبته 64% بتطبيق زيادة ‌في سبتمبر/ أيلول.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.2% إلى 56.01 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 2.4% إلى 1563.20 دولاراً، ‌وخسر البلاديوم 1.6% إلى 1165.93 دولاراً.

وتتجه المعادن الثلاثة نحو تكبد خسارة أسبوعية.

المصدر: وكالة يونيوز