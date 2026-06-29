روسيا | بوتين يعترف بنقص الوقود بعد ضربات أوكرانية على البنية التحتية

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده تعاني حالياً من “نقص معين” في إمدادات الوقود والمشتقات النفطية، وذلك في مقابلة رسمية نشرها الكرملين، وتأتي في أعقاب ضربات جوية وهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية متكررة استهدفت منشآت الطاقة الروسية، بالتزامن مع دخول الحرب بين البلدين عامها الخامس.

وأوضح بوتين في المقابلة “بطبيعة الحال، هذه الضربات على منشآت البنية التحتية تسبب مشاكل، هذا واضح. نحن نلاحظ حالياً نقصاً معيناً، لكنه ليس خطيراً”.

واعتبر الرئيس الروسي أن الهجمات الأوكرانية المكثفة على مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود هي “محاولة لخلق ظروف لبدء عملية تفاوض بشروط مواتية لهم، أي لعدونا”، مشدداً بلهجة حاسم: “لن نعطيهم هذه الفرصة”.

وقلل بوتين من التأثير العسكري لتلك الهجمات على مسار العمليات القتالية، مؤكداً أن “أياً من هذه الغارات الإرهابية لا تؤثر على الوضع في الجبهة” أو على التحركات اللوجستية للجيش الروسي.

المصدر: وكالة يونيوز