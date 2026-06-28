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    عربي وإقليمي

    العدو يعلن عن مقتل ضابط برتبة نقيب في مواجهة مع المقاومة في جنوب لبنان

      أعلنت وسائل إعلام العدو اليوم الأحد “مقتل ضابط برتبة نقيب في معركة في جنوب لبنان الليلة الفائتة”.

      كما قالت في شرح لما أسمته “تفاصيل الحادث” “في الليلة الماضية، اقتحم مقاتلون من دورية جولاني حوالي الساعة الثانية صباحًا مبنىً في قرية دير سريان، داخل المنطقة الأمنية الإسرائيلية، على بُعد حوالي 5 كيلومترات من الحدود – مقابل مرتفعات راميم، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن “إرهابيًا” كان ينتظر القوات في درج المبنى، وأطلق النار على المقاتلين من مسافة قريبة”، حسب تعبير العدو.

      وتابعت أن”إطلاق النار أسفر عن مقتل النقيب ديفيد حزوت، وإصابة مقاتل آخر بجروح طفيفة. وتمكن “الإرهابي” من الفرار من الموقع. بعد الحادث، شنّ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مواقع تابعة لحزب الله في دير سريان، واستمرت مطاردة الإرهابي”، حسب قول إعلام العدو.

      المصدر: إعلام العدو

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