كوستاريكا | الحكومة ترسل 3.4 أطنان من المواد الغذائية لمتضرري زلزال فنزويلا المدمر

أعلنت حكومة كوستاريكا رسميًا عن تسيير شحنة مساعدات إنسانية عاجلة تزن 3.4 أطنان من المواد الغذائية غير القابلة للتلف إلى فنزويلا، وذلك في إطار الهبة الدولية التضامنية لمساندة الشعب الفنزويلي في مواجهة تداعيات الزلزالين التوأمين المدمرين اللذين ضربا شمال البلاد الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكوستاريكية أن هذه الشحنة الغذائية الطارئة جرى تجهيزها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للطوارئ، وتهدف إلى دعم مراكز الإيواء والمطبخ الإنساني الموحد في المحافظات الشمالية المنكوبة، والتي تعاني نقصاً حاداً في الإمدادات الأساسية جراء انهيار البنية التحتية وشبكات التوزيع.

وتأتي هذه المساعدات في وقت أعلنت فيه السلطات الفنزويلية عن قفزة مؤلمة في الحصيلة الرسمية لضحايا الكارثة، حيث استُخرجت مئات الجثث الإضافية ليتجاوز عدد القتلى 1,430 شخصاً حتى الآن، مع إصابة الآلاف بجروح بليغة.

وتواجه فرق الإنقاذ المحلية والدولية (بما فيها الفرق الأرجنتينية والمكسيكية) سباقاً مع الزمن في مناطق مثل “تشاكاو” والعاصمة كاراكاس وولاية “لا غوايرا”، بحثاً عن آلاف المفقودين الذين لا يزالون في عداد العالقين تحت ركام الأبنية والمجمعات السكنية المنهارة بالكامل.

هذا وينضم التحرك الإنساني لجمهورية كوستاريكا إلى جسر جوي دولي تشارك فيه دول أمريكا اللاتينية وأوروبا (من بينها بريطانيا عبر قواتها الجوية)، لضمان التدفق السريع للمواد الإغاثية والطبية المتخصصة ومكافحة شبح الأزمة الغذائية والصحية في المناطق المتضررة.

المصدر: وكالة يونيوز