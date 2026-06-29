الإثنين   
   29 06 2026   
   14 محرم 1448   
   بيروت 16:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    خمسة قتلى بإطلاق نار في شمال ألمانيا

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | حزب الله: “اتفاق العار” سيسقط والعدو سيفشل في إشعال فتنة داخلية في لبنان

      تقرير مصور | حزب الله: “اتفاق العار” سيسقط والعدو سيفشل في إشعال فتنة داخلية في لبنان

      مواكبة لآخر التطورات في جنوب لبنان مع مراسلنا سامر حاج علي

      مواكبة لآخر التطورات في جنوب لبنان مع مراسلنا سامر حاج علي

      الخارجية العمانية: الجانبان العماني والإيراني أكدا الالتزام بالقانون الدولي في الملاحة والخدمات البحرية في مضيق هرمز

      الخارجية العمانية: الجانبان العماني والإيراني أكدا الالتزام بالقانون الدولي في الملاحة والخدمات البحرية في مضيق هرمز