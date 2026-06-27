الأرجنتين ترسل فريق إنقاذ لدعم جهود البحث عن ناجين عقب الزلازل المدمرة في فنزويلا

أعلنت الأرجنتين عن إرسال فريق إنقاذ مشترك يضم عناصر مدنية وعسكرية متخصصة إلى فنزويلا، للانضمام إلى العمليات الميدانية المكثفة لدعم وإغاثة المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا شمال البلاد قبل يومين.

وتستهدف البعثة الأرجنتينية تعزيز جهود الطواقم المحلية والدولية في البحث عن ناجين محتملين تحت أنقاض المباني السكنية والبنى التحتية المنهارة، وتوفير الدعم الطبي واللوجستي الطارئ في المناطق الأكثر تضرراً.

وأسفر الزلزالان المتتاليان، اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف بجروح متفاوتة، وسط مخاوف حقيقية من ارتفاع أعداد الضحايا مع وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وكانت أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز، منطقة “لا غوايرا” الساحلية شمال العاصمة كاراكاس منطقة منكوبة جراء تعرضها لدمار هائل وانهيار عشرات المباني والمنشآت.

ويأتي التحرك الأرجنتيني في إطار هبة تضامن دولية وأممية واسعة، حيث بدأت فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية وطبية عاجلة بالوصول إلى فنزويلا من عدة دول أبرزها المكسيك، والولايات المتحدة، وفرنسا، والسلفادور، والإكوادور لتخفيف وطأة الكارثة.

المصدر: وكالة يونيوز